Σίξερς: Ο Ρίβερς ήθελε να κάνει τον Σίμονς... Αντετοκούνμπο

Ο Ντοκ Ρίβερς έκανε τα πάντα για να κρατήσει τον Μπεν Σίμονς στη Φιλαντέλφια. Σκέφτηκε ακόμη και το μοντέλο... Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η προσφορά υπήρχε στο τραπέζι. Δελεαστική. Και εξαιρετικά αληθινή. Ο Ντοκ Ρίβερς, στις συναντήσεις που είχε με τον... φευγάτο Μπεν Σίμονς και στην προσπάθειά του να τον πείσει ότι το μέλλον τους είναι κοινό, πρότεινε περισσότερο μοιρασμένο χρόνο ανάμεσα στον Αυστραλό και τον Τζοέλ Εμπίντ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Ringer, ο Ρίβερς πρότεινε και κάτι ακόμα στον Σίμονς: την εφαρμογή του συστήματος... Αντετοκούνμπο! Τη χρησιμοποίηση του Σίμονς στη θέση του σέντερ και την πλαισιώσή του από τέσσερις σουτέρ.

Όπως ακριβώς έκαναν οι Μιλγουόκι Μπακς με τον Giannis. Κάτι που έδινε τη δυνατότητα στον πανύψηλο Σίμονς (211 εκ.), να αποτελέσει την πρώτη επιλογή στο σκοράρισμα, έχοντας μαζί του τις λύσεις απ' τον πάγκο.

