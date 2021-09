Σίμονς: Δεν θέλει να παίζει άλλο με τον Εμπίντ

Ο Μπεν Σίμονς δεν... γουστάρει να παίζει άλλο με τον Τζοέλ Εμπίντ, έχοντας εκτιμήσει ότι οι Σίξερς έχουν στηθεί γύρω απ' τον Καμερουνέζο σέντερ.

Ο Τζοέλ Εμπίντ είχε ζητήσει την παύση των σεναρίων, δηλώνοντας ότι αγαπάει να παίζει μαζί με τον Μπεν Σίμονς. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, ο... έρωτας δεν είναι αμφίδρομος!

Ο Μπεν Σίμονς είναι - εδώ και αρκετές εβδομάδες - φευγάτος από τη Φιλαντέλφια. Αρκεί οι Σίξερς να προχωρήσουν στην ανταλλαγή του. Το τελευταίο κομμάτι που προστέθηκε στο παζλ των αιτιών που κάνουν τον Αυστραλό πόιντ γκαρντ να αναζητεί την αλλαγή φανέλας είναι ο ίδιος ο Τζοέλ Εμπίντ!

Σύμφωνα με το Athletic, ο Σίμονς δεν βλέπει με καλό μάτι το στήσιμο της ομάδας γύρω από τον Καμερουνέζο σέντερ. Κάτι που δεν επιτρέπει στο δικό του παιχνίδι να εξελιχθεί. Στο μυαλό του Σίμονς η παραμονή του στους Σίξερς είναι τελειωμένη υπόθεση και αυτός είναι και ο λόγος που αρνήθηκε την επίσκεψη των συμπαικτών του.

Πλέον, οι δρόμοι είναι: Είτε ο GM των Σίξερς, Ντάριλ Μόρεϊ θα ρίξει τις απαιτήσεις του, για να προχωρήσει μία ανταλλαγή, είτε ο Σίμονς θα υποχρεωθεί να βάλει την ουρά στα... σκέλια και να επιστρέψει σε προπονήσεις και αγώνες, υπό τον φόβο να χάσει πάρα πολλά χρήματα.

There’s nuance in Ben Simmons’ stance here: He doesn’t see the Joel Embiid partnership as conducive to his style but also believes the Sixers are correct in prioritizing the big man.



“Rightfully so,” one source said. “But it’s time for a change.”https://t.co/FAbUrAOKRx