Πόποβιτς για Τζινόμπιλι: «Ήρθε, γιατί η γυναίκα δεν τον ήθελε άλλο στο σπίτι» (vid)

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς δεν πρόκειται να αλλάξει. Στη Media Day των Σαν Αντόνιο Σπερς αποκάλυψε το λόγο της επιστροφής του Μανού Τζινόμπιλι. Πάντα με τον δικό του τρόπο.

«Η σύζυγός του ήθελε να φύγει από το σπίτι». Η παραδοχή του Γκρεγκ Πόποβιτς για την επιστροφή του Μανού Τζινόμπιλι, στο ρόλο του ειδικού σύμβουλου, ήταν κυνική. Σήμα κατατεθέν του Αμερικανού, με τις σερβικές ρίζες, προπονητή.

Ο «Ποπ» ρωτήθηκε για τον Αργεντινό θρύλο, κατά τη διάρκεια της Media Day των Σαν Αντόνιο Σπερς και η απάντησή του προκάλεσε μπόλικα γέλια στην αίθουσα Τύπου.

Δείτε το βίντεο:

"His wife needed him gone."



- Gregg Popovich on why Manu Ginobili returned to the Spurs front office



Never change Pop 😂pic.twitter.com/2p8O7uzYF9