NBA: «Ο Ντουράντ σταμάτησε την ανταλλαγή του Ίρβινγκ στους Σίξερς»

Οι Μπρούκλιν Νετς θέλησαν να ανταλλάξουν τον Καϊρί Ίρβινγκ με τον Μπεν Σίμονς, αλλά ο Κέβιν Ντουράντ άσκησε βέτο!

Ο Καϊρί Ίρβινγκ στους Σίξερς. Και ο Μπεν Σίμονς στους Μπρούκλιν Νετς. Η ανταλλαγή μοιάζει ιδεατή. Έχει όμως έναν μεγάλο αστερίσκο: τον Κέβιν Ντουράντ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Στίβεν Έι Σμιθ, οι Νετς ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν στην ανταλλαγή, μόνο που ο Κέβιν Ντουράντ τους είπε να μην το κάνουν!

Οι Νετς θέλησαν να αποκτήσουν ένα παίκτη με καλύτερο ιατρικό παρελθόν και ταυτόχρονα κάποιον που δεν επιθυμεί να έχει την μπάλα όλη την ώρα στα χέρια του και να εκτελεί.

Η πληροφορία προέκυψε μόλις λίγες μετά την μεγάλη πιθανότητα της μη εμφάνισης του Σίμονς στην πρώτη προπόνηση των Σίξερς.

Brooklyn showed interest in trading Kyrie to Philly, per @stephenasmith



“Kyrie could have ended up in Philly. Sean Marks couldn't do that cuz KD wasn't having it. ... I assure you, if it were not for Kevin Durant, the Brooklyn Nets would be interested in making that deal” pic.twitter.com/IXcSEqHuy7