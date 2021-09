NBA: Εκτός media day των Νετς ο ανεμβολίαστος Ίρβινγκ

Ο Καϊρί Ίρβινγκ δεν έχει κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού και δεν θα συμμετάσχει στη σημερινή (27/9) media day των Μπρούκλιν Νετς.

Το 90% των παικτών του ΝΒΑ έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, εντούτοις ο Καϊρί Ίρβινγκ δεν έχει κάνει ακόμα το εμβόλιο. Μάλιστα ο τζένεραλ μάνατζερ των Νετς, Σον Μαρκς ανέφερε πρόσφατα πως υπάρχουν παίκτες που δεν θα ξεκινήσουν να προπονούνται στις 28 Σεπτεμβρίου για τον παραπάνω λόγο, δίχως να αναφέρει ονόματα.

Όπως αναφέρουν, λοιπόν πληροφορίες στις ΗΠΑ, ο Uncle Drew δεν θα συμμετάσχει στη σημερινή media day των Νετς λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων!

Υπενθυμίζεται πως στη Νέα Υόρκη απαιτείται τουλάχιστον μία δόση για να συμμετάσχει κανείς σε προπονήσεις. Με λίγα λόγια, ο Ίρβινγκ δεν μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες των Νετς στο Μπρούκλιν (προπονήσεις ή αγώνες) όμως μπορεί να αγωνιστεί μόνο εκτός Νέας Υόρκης!



Kyrie Irving is not expected to attend Nets media day today due to New York City health and safety protocols but the Nets fully expect Irving to accompany the team to training camp in San Diego, sources tell @WindhorstESPN and I.