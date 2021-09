Σανς: Χωρίς τον Μπούκερ στην αρχή της προετοιμασίας

Ο Ντέβιν Μπούκερ θα απουσιάσει από την έναρξη της προετοιμασίας των Φίνιξ Σανς, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν συμβαίνει επειδή έχει covid-19 ή δεν έχει εμβολιαστεί.

Το μυστήριο θα πλανάται, με τον Ντέβιν Μπούκερ να μην δίνει το παρών στην έναρξη της προετοιμασίας των φιναλίστ της τελευταίας σεζόν στο ΝΒΑ, Φίνιξ Σανς. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο 24χρονος γκαρντ έχει μπει στο πρωτόκολλο υγείας, για την covid-19, και είναι ακόμη άγνωστο πότε θα είναι σε θέση να προπονηθεί με την ομάδα του.

Από τη στιγμή της ανακοίνωσης της απουσίας του, τα σενάρια για το λόγο δίνουν και παίρνουν. Το πιο λογικό είναι η ασθένειά του με covid-19, ωστόσο κάποιοι έχουν σπεύσει να τον τοποθετήσουν στη λίστα των αθλητών που έχουν αρνηθεί τον εμβολιασμό.

Πάντως, ούτε η πολιτεία της Αριζόνα, ούτε το Φίνιξ έχουν νόμο που να υποχρεώνει τους αθλητής να είναι εμβολιασμένοι προτού μπορέσουν να προπονηθούν ή να αγωνιστούν.

