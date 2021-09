Τζόρνταν: Συλλέκτης πλήρωσε $2.784 για το εσώρουχό του (pic)

Σχεδόν τρεις χιλιάδες δολάρια. Τόσο κοστίζει ένα χρησιμοποιημένο εσώρουχο του Μάικλ Τζόρνταν, το οποίο δημοπρατήθηκε και κατέληξε στα χέρια ενός επίμονου συλλέκτη.

Θεωρητικά, τα... μεταξωτά εσώρουχα, απαιτούν και επιδέξιους πισινούς. Έτσι λέει ο λαός. Στην περίπτωση του Μάικλ Τζόρνταν, ο πισινός του είναι κάτι παραπάνω από επιδέξιος. Και τα... μεταξωτά εσώρουχά του κοστίζουν σαν χρυσάφι.

Πριν από μερικές εβδομάδες, ένα εσώρουχο του Air, από την προσωπική συλλογή του σωματοφύλακά του Τζον Μάικ Βόσνιακ, είχε μπει σε δημοπρασία. Η κατάσταση του ρούχου ήταν «εξαιρετικά χρησιμοποιημένο».

Αυτό δεν εμπόδισε κάποιον ή κάποια να δώσει $2.784 για να το αποκτήσει. Αυτό είναι και το πιο τρελό αντικείμενο που έχει πουληθεί και ανήκει ή φέρει την υπογραφή του Μάικλ Τζόρνταν.

Η ιστορία του Βόσνιακ, ο οποίος ήταν πρώην αστυνομικός, δεν είχε ευτυχισμένο τέλος. Πέρασε πολλά στο πλευρό του MJ. Και έλαβε πάμπολλα δώρα. «Έφυγε» από τη ζωή τον Γενάρη του 2020, σε ηλικία 69 ετών, νικημένος από τον καρκίνο. Και ξωπίσω του άφησε μία τεράστια κληρονομιά συλλεκτικών αντικειμένων του Μάικλ Τζόρνταν.

Η οικογένειά του, μετά τον θάνατό του, ξεκίνησε να δημοπρατεί τα προσωπικά αντικείμενα του έξι φορές πρωταθλητή του ΝΒΑ που ήταν στην κατοχή του Βόσνιακ. Το πιο πρόσφατο κομμάτι είναι κάπως... προσωπικό.

Michael Jordan's worn undies have found a new home -- or dresser -- after selling for $2,784 at auction! https://t.co/IrItMefqMC