ΛεΜπρόν: Φόρεσε και πάλι το «6» μετά το 2014 και τους Χιτ (pic)

Επιστροφή στα παλιά για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος φόρεσε πάλι το Νο.6 και στους Λέικερς.

Στους Χιτ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε το Νο.6 από το 2010 μέχρι το 2014, κατακτώντας δύο σερί πρωταθλήματα (2012, 2013).

Ο Βασιλιάς επέστρεψε στο «6» τη φετινή σεζόν στους Λέικερς και στον λογαριασμό της ομάδας στο twitter έγινε το απαραίτητο promo. Ο ηγέτης της ομάδας του LA θα ψάξει άλλο ένα πρωτάθλημα με το συγκεκριμένο νούμερο, αφού εκτός των δύο τίτλων που έχει με αυτό, έφτασε και δύο φορές σε τελικούς.

Λέτε να έρθει το πέμπτο πρωτάθλημα της καριέρας τους φέτος με τους πανίσχυρους Λέικερς;

