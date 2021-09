Ο Μάτζικ Τζόνσον βλέπει NFL μαζί με τον ΛεΜπρόν: «Παρέα με τον καλύτερο παίκτη του μπάσκετ σήμερα»! (pic)

Ο παλαίμαχος θρύλος των Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον, παρακολούθησε μαζί με τον νυν σούπερ σταρ της ομάδας, ΛεΜπρόν Τζέιμς, παιχνίδι του NFL στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες.

Ο Μάτζικ Τζόνσον συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε μαζί με τον τέσσερις φορές MVP κι ισάριθμες πρωταθλητή, ΛεΜπρόν Τζέιμς, στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, όπου παρακολούθησαν μαζί την αναμέτρηση των Chargers με τους Dallas Cowboys για το πρωτάθλημα του NFL.

Το μήνυμα του θρύλου των Λέικερς που συνόδευσε την κοινή του φωτογραφία στο Twitter, ανέφερε: «Παρέα με τον καλύτερο παίκτη του παιχνιδιού σήμερα, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς»!

Ο 62χρονος Hall of Famer και πέντε φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ την δεκαετία του 1980, δεν κρύβει την εκτίμηση του προς το πρόσωπο του «Βασιλιά», χαρακτηρίζοντας τον μάλιστα ως τον κορυφαίο εν ενεργεία παίκτη τη σημερινή εποχή στο μπάσκετ!

Το ένδοξο παρελθόν και παρόν των «Λιμνανθρώπων» σε μια φωτογραφία:

Hanging out with the greatest player in the game today @KingJames! pic.twitter.com/d3SpPMH9mC