Ιγκουοντάλα: «Δεν με ενοχλεί η τάπα του ΛεΜπρόν, αλλά η απαξίωση του Ίρβινγκ» (pic & vid)

Η τάπα του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Game 7 των τελικών του 2016 δεν... ενοχλεί τον Αντρέ Ιγκουοντάλα. Ωστόσο, ο φόργουορντ των Ουόριορς

Ο Αντρέ Ιγκουοντάλα έχει κερδίσει και έχει χάσει πολλά στην καριέρα του. Για το ένα πρωτάθλημα των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, υπάρχει εκείνη η τάπα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, στο Game 7 των τελικών τους 2016.

«Το μπλοκ», όπως έχει χαρακτηριστεί, ήταν ένας από τους καταλύτες στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ο «Ίγκι» δεν το έχει διαγράψει από τη μνήμη του. Δεν θα μπορούσε, άλλωστε. Στη συνέντευξή του στην εκπομπή «The breakfast Club» ρωτήθηκε αν αυτή η τάπα τον... ενοχλεί.

Η απάντηση που έδωσε, δεν ήταν η αναμενόμενη, αφού ξεκίνησε να μιλάει για τον Καϊρί Ίρβινγκ. «Δεν με ενοχλεί. Αυτό που με ενοχλεί είναι έχουμε απαξιώσει τον Καϊρί Ίρβινγκ. Αυτά που έκανε σε όλη τη σειρά, είναι... Μην του παίρνετε αυτό», είπε ο Ιγκουοντάλα, ο οποίος επέστρεψε στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στην free agency του καλοκαιριού.

Στους τελικούς του 2016, εκτός από το τρίποντο-μαχαιριά στο τέλος του 7ου αγώνα, ο Ίρβινγκ μέτρησε 27.1 πόντους, 3.9 ασίστ και 46.8% στα σουτ.

Andre Iguodala says that LeBron James’ iconic 2016 NBA Finals block on him doesn’t bother him to this day, & changed the conversation to put the spotlight on Kyrie Irving.



Kyrie in the 2016 Finals: 27.1 PPG, 3.9 APG, 3.9 RPG, 46.8 FG%, 40.5 3P%



Respect ‼️🏆 pic.twitter.com/f51tIsV74N