NBA: Στους Μάβερικς ο Ντιλικίνα (pic)

Στους Ντάλας Μάβερικς αναμένεται να καταλήξει ο free agent, Φρανκ Ντιλικίνα.

Με καθυστέρηση τεσσάρων ετών, ο Φρανκ Ντιλικίνα θα φορέσει τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς. Ο Γάλλος γκαρντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Νιου Γιορκ Νικς, αναμένεται να υπογράψει με τους Μάβερικς.

Η ομάδα του Μαρκ Κιούμπαν τον ήθελε από το 2017, ήθελε να τον επιλέξει στο Draft εκείνης της χρονιάς, αλλά οι Νικς (που διάλεγαν στο Νο8) πρόλαβαν τους Μάβερικς που διέθεταν την επιλογή με το Νο9 (διάλεξαν τον Ντένις Σμιθ Τζούνιορ).

Τη σεζόν 2020-2021 ο Ντιλικίνα, σε 33 αγώνες, μέτρησε 2.7 πόντους, 0.9 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ. Ο

