Ο Ουέστμπρουκ φόρεσε λευκή φούστα και έβαλε... φωτιά στα social media (pic)

Για άλλη μια φορά ο Ράσελ Ουέστμπρουκ τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω του με τις στυλιστικές του επιλογές.

Πάντα οι επιλογές του στα ρούχα είναι ιδιαίτερες και αντισυμβατικές. Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ δεν σταματά να το... ψάχνει στις στυλιστικές του επιλογές και αυτή τη φορά εμφανίστηκε με άσπρη φούστα, αλλά και με μπλε μαλλί. Η φωτογραφία προκάλεσε... χαμό στα social media, όπως συμβαίνει κάθε φορά που ο παίκτης των Λέικερς το... τσιμπάει λίγο παραπάνω με το στυλ του.

Δείτε τι φόρεσε ο Russ που έχει πάρει βραβείο στο παρελθόν από το ΝΒΑ ως ο πιο καλοντυμένος παίκτης της λίγκας.

“Don’t address me unless it four letters” @kendricklamar pic.twitter.com/5c7rhRBZKx