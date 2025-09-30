ΛεΜπρόν για Ντόνσιτς: «Βλέποντας τον Λούκα να αγωνίζεται με τη Σλοβενία, μου θύμισε γιατί αγαπώ αυτό το παιχνίδι»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε στη Media Day των Λέικερς και, ανάμεσα σε άλλα, τόνισε τη σημασία του γεγονότος ότι φέτος θα αγωνίζεται δίπλα-δίπλα με τον Λούκα Ντόνσιτς, αλλά και στο τι τον παρακινεί στο 40ό έτος της ηλικίας του.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μπαίνει στην 23η σεζόν της καριέρας του στο NBA και τη φετινή χρονιά θα έχει δίπλα του τον Λούκα Ντόνσιτς, κάτι που του δίνει κίνητρο και έμπνευση να βελτιώνεται ο ίδιος καθημερινά. Στα 40 του χρόνια ο «Κινγκ Τζέιμς» συνεχίζει να προσφέρει θέαμα στον κόσμο του μπάσκετ, και οι φίλοι των Λέικερς θα απολαύσουν φέτος ένα δίδυμο στην ομάδα τους που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί.

Για το πώς βλέπει τη συνεργασία του με τον Ντόνσιτς, ο ΛεΜπρόν απάντησε:

«Το κίνητρο να μπορώ να παίζω μαζί του κάθε βράδυ είναι τεράστιο. Αυτός είναι ο λόγος που θα προπονήσω το σώμα μου, ώστε να είμαι ο καλύτερος παίκτης που μπορώ γι’ αυτόν.»

Για το τι τον παρακινεί να παίζει μπάσκετ ακόμα σε αυτή την ηλικία και να είναι ανταγωνιστικός απέναντι στα νεότερα ταλέντα:

«Είμαι ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να παίξω το παιχνίδι που αγαπώ για ακόμα μία σεζόν. Όποιο κι αν είναι το ταξίδι φέτος, είμαι απόλυτα αφοσιωμένος.»

Για το τι τον παρακινεί να συνεχίσει, πρόσθεσε:

«Η αγάπη για το παιχνίδι παραμένει τεράστια. Η αγάπη για τη διαδικασία είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η προπόνηση, η αποκατάσταση και η πνευματική προετοιμασία κάθε σεζόν είναι ικανοποιητικές, ανεξάρτητα από τα καλά, τα κακά ή τα δύσκολα.»

Επίσης, ο βετεράνος φόργουορντ τόνισε τη σημασία της χημείας που έχει αναπτύξει η ομάδα ενόψει της νέας σεζόν:

«Η προσθήκη του Σμαρτ, του ΝτιΆντρε Έιτον και του ΛαΡέιβια φέρνει νέες δυναμικές στην ομάδα μας. Οι δεξιότητές τους και η αθλητικότητά τους ενισχύουν τη σύνθεσή μας και, έχοντας μια ολόκληρη χρονιά που ξεκινάει από το training camp, θα είναι πολύ καλό για εμάς. Όσο περισσότερο χρόνο είμαστε μαζί, τόσο καλύτεροι θα γίνουμε. Από την πρώτη μέρα, το προπονητικό επιτελείο ξέρει πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε ο ένας τον άλλον και να αξιοποιήσουμε τα δυνατά μας σημεία.»

Όσο για την απαιτητικότητα του παιχνιδιού και την αυξανόμενη πίεση που υπάρχει, που έδωσαν στον ίδιο κίνητρο να δουλέψει ώστε να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της offseason, είπε:

«Η Δυτική Περιφέρεια είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Η προετοιμασία και η κατανόηση του τι παίζουμε με ενθουσιάζουν. Βλέποντας τον Λούκα να αγωνίζεται με τη Σλοβενία αυτό το καλοκαίρι, μου θύμισε γιατί αγαπώ αυτό το παιχνίδι. Δούλεψα πάνω στο catch-and-shoot τρίποντο και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς μου όταν δεν έχω την μπάλα. Ο παλιός μου μέντορας, ο Ότις Κάρτερ, πάντα μου έλεγε πως αν είσαι έτοιμος, δεν χρειάζεται να προετοιμαστείς.

Η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Το να αγωνίζομαι σε υψηλό επίπεδο στην 23η χρονιά είναι ταπεινωτικό και ικανοποιητικό. Προσπαθώ να εμπνέω τις νεότερες γενιές, ενώ παραμένω παρών και εκτιμώ κάθε στιγμή στο παρκέ.»