Καβς: Πήραν Βάλενταϊν (pic)

Oι Καβς προχώρησαν στην απόκτηση του Ντένζελ Βάλενταϊν.

Συνεχίζουν να ενισχύονται οι Καβς ενόψει της νέας σεζόν. Το Κλίβελαντ συμφώνησε για διετές συμβόλαιο με τον Ντένβερ Βάλενταϊν που αφήνει τους Μπουλς.

Ο πρώην γκαρντ/φόργουορντ των ταύρων ήταν στο Νο/14 στο draft του 2016, ενώ ποτέ δεν κατάφερε να πάρει φανέλα βασικού στην ομάδα. Τη σεζόν που πέρασε, είχε 6.5 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ. Mπορεί να παίξει στο «2» και το «3». Θα βρει ανταγωνισμό στις θέσεις του από τους Σέξτον, Οσμάν και Οκόρο που αυτή τη στιγμή είναι πιο μπροστά στην ιεραρχία και θα πρέπει να παλέψει για τον χρόνο του.

