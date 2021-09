Ο Ματ Νίλσεν συνεργάτης του Πόποβιτς στους Σπερς (pic)

Ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού πήρε θέση στο προπονητικό team των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Ματ Νίλσεν αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2010-11 ύστερα από εισήγηση του Ντούσαν Ίβκοβιτς. Έκτοτε πολλά άλλαξαν μεταξύ των οποίων και η σχέση του του Αυστραλού με το μπάσκετ.

Ο Νίλσεν είναι πλέον προπονητής και μάλιστα ανακοινώθηκε από τους Σπερς η προαγωγή του στην πρώτη ομάδα και στο πλευρό του Γκρεγκ Πόποβιτς. Ο Αυστραλός πέρυσι ήταν ο head coach της αναπτυξιακής ομάδας των «Σπιρουνιών», Austin Spurs.

We've named @austin_spurs head coach Matt Nielsen as an assistant on Coach Pop's staff. Congrats, Matt!