Πάνγκος: Στους Καβς με διετές συμβόλαιο (pic)

Ο Κέβιν Πάνγκος θα συνεχίσει την καριέρα του στους Καβς αντί 3.5 εκατ. δολαρίων.

Βρήκε ομάδα στο ΝΒΑ και θα κάνει το μεγάλο βήμα ο Κέβιν Πάνγκος μετά την εξαιρετική σεζόν που είχε στη Ζενίτ. Ο Καναδός γκαρντ συμφώμησε με τους Καβς για διετές συμβόλαιο αξίας 3.5 εκατ. δολαρίων. Ο πρώτος χρόνος του συμβολαίου του, δηλαδή τα 1.67 εκατ. δολάρια θα είναι εγγυημένα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε 13.5 πόντους και 6.7 ασίστ ανά ματς με τους Ρώσους, ενώ την αγωνιστική περίοδο που έρχεται θα έχει να παλέψει για τον χρόνο του στη θέση του point guard στο Κλίβελαντ με τους Nτάριους Γκάρλαντ, Ρίκι Ρούμπιο και Κόλιν Σέξτον. Ο ανταγωνισμός θα είναι μεγάλος για τον Κανδό.

Cleveland has agreed to a two-year $3.5M contract with point guard Kevin Pangos, agent Zach Kurtin of @PrioritySports tells ESPN. The first year salary of $1.67M is fully guaranteed.