Κιούμπαν: «Είχαμε συμφωνήσει με τον Πολ Πιρς για big three με Νοβίτσκι και Κιντ» (pic)

Ο Μαρκ Κιούμπαν γύρισε τον χρόνο πίσω και θυμήθηκε την εποχή που είχε έρθει σε συμφωνία με τον Πολ Πιρς για την δημιουργία big three στο Ντάλας!

Με αφορμή μία ανάρτηση του «Clutchpoints» την οποία... μοιράστηκε ο λογαριασμός «Mavs Nation» στο twitter, ο ιδιοκτήτης των Ντάλας Μάβερικς προχώρησε σε μια αποκάλυψη.

Η ανάρτηση ανέφερε ότι το 2007 ο «Truth» είχε πει στον Μαρκ Κιούμπαν ότι ήθελε να αγωνιστεί στους Μαβς. Τι ανέφερε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Ντάλας; «Γίνεται ακόμα καλύτερο. Είχαμε συμφωνήσει. Και υπήρχε συμφωνία για trade τριών ομάδων. Όλες οι ομάδες είχαν συμφωνήσει στο trade. Και όταν ετοιμαζόμασταν να το ανακοινώσουμε, η 3η ομάδα ακύρωσε το deal γιατί δεν γνώριζαν ότι η επιλογή θα πήγαινε στους Σέλτικς. Και έτσι αποφάσισαν να μην γίνει ποτε...»

Αν μη τι άλλο, ένα ακόμα «what if» στην περίπτωση που υπήρχε «big three» στους Μάβερικς με Νοβίτσκι, Κιντ και Πιρς.

It gets better. We had a deal done. We had a 3 way trade done. All teams agreed to their part of the deal. When we get on the trade call, the 3rd team killed the deal because they didnt know that a first was going to the Celtics. They chose not to do the deal at all.