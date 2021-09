90s All Stars vs σημερινοί All Stars: Ποιος θα νικούσε; (poll)

O Ντένις Ρόντμαν δήλωσε πως δεν θέλει να βλέπει παίκτες να σουτάρουν από το... σπίτι τους και το Gazzetta βάζει στην εξίσωση τους αναγνώστες του, ζητώντας να ψηφίσουν ποια all time ομάδα (90s vs σημερινό ΝΒΑ) θα νικούσε

Είναι αλήθεια πως η εποχή που έπαιξε ο Ντένις Ρόντμαν ήταν διαφορετική σε σχέση με τη σημερινή. Πιο σκληρή, με περισσότερες επαφές και το κυριότερο με λιγότερα τρίποντα. Πλέον το μπάσκετ έχει πάει περισσότερο στο μακρινό σουτ, κάτι ενοχλεί τον «Worm», ο οποίος δήλωσε «Δεν θέλω να βλέπω παίκτες να σουτάρουν τρίποντα από το... σπίτι τους. Αυτό δεν είναι μπάσκετ». Είναι ένας εκ των κορυφαίων ριμπάουντερ και αμυντικών στην ιστορία του ΝΒΑ και ποτέ δεν πλήττεις όταν μιλάει.

Το Gazzetta που ποτέ δεν θέλει να αφήνει παραπονεμένους τους αναγνώστες του πιάστηκε απο τη δήλωση του Ντένις και δίνει την ευκαιρία στον κόσμο να ψηφίσει σε άλλο ένα poll.

Δημιουργήσαμε την all time ομάδα των 90s και της σημερινής εποχής και σας ζητάμε να ψηφίσατε ποιος θα νικούσε αν οι δυο τους έπαιζαν σε μια σειρά best of seven.

90s All Stars

Βασική πεντάδα με Στόκτον, Τζόρνταν, Πίπεν, Μαλόουν, Ολάζουον

Αναπληρωματική πεντάδα με Πέιτον, Χάρνταγουεϊ, Ντρέξλερ, Ρόμπινσον και Σακίλ

Σημερινή εποχή

Βασική πεντάδα με Κάρι, ΛεΜπρόν, Αντετοκούνμπο, Ντουράντ, Γιόκιτς

Αναπλήρωματική πεντάδα με Λίλαρντ ή Ντόντσιτς, Χάρντεν, Λέοναρντ, Nτέιβις και Εμπίντ

Έφτασε η ώρα να ψηφίσετε

