Ντόντσιτς: Έφτιαξε γήπεδα μπάσκετ στην παλιά γειτονιά του στη Σλοβενία (pics)

O Λούκα Ντόντσιτς δεν ξεχνά τον τόπο όπου ξεκίνησε το μπάσκετ

Ο σταρ των Μάβερικς έδειξε πόσο αγαπά τις ρίζες του, την Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Ο Λούκα Ντόντσιτς με τη βοήθεια της NBA2K Foundations έφτιαξε γήπεδα μπάσκετ στη γειτονιά της παιδικής του ηλικίας, εκεί όπου έμαθε μπάσκετ και έπαιξε για πρώτη φορά.

Τα γηπεδάκια περιλαμβάνουν νέες κερκίδες και όμορφο φωτισμό, σε μια κίνηση που φανερώνει πως ο Luka Magic δεν ξεχνά την περιοχή του και δεν θα σταματήσει να κάνει πράγματα για να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων και των παιδιών.

Πρότυπο για πολλά παιδιά στη Σλοβενία ο γκαρντ του Ντάλας και τώρα θα έχει άλλο ένα... καταφύγιο να τα βλέπει από κοντά όταν βρίσκεται στη χώρα του.

Today is a very special day in Ljubljana, Slovenia.



Along with @nba2k Foundations, @luka7doncic was able to refurbish his childhood courts where he learned & practiced the game of basketball. The refurbishment includes new seating & lighting. Congrats, Luka! #MFFL pic.twitter.com/H6im1rh1a7