ΝΒΑ: Στο Κλίβελαντ ο Τάκο Φολ (pic)

Μετά από δύο σεζόν και ελάχιστες ευκαιρίες, ο γίγαντας των 226 εκατοστών, Τάκο Φολ, έμεινε ελεύθερος από τους Μπόστον Σέλτικς. Και συμφώνησε για ένα χρόνο, με μη εγγυημένο συμβόλαιο με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Μία νέα ευκαιρία. Και μία καινούργια αρχή. Με έναν αστερίσκο. Ο Τάκο Φολ αφήνει πίσω του τη Βοστόνη και τους Σέλτικς, μετά από δύο σεζόν, όπου μέτρησε 26 αγώνες. Το μέλλον του αναφέρει Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Οι πρωταθλητές του 2016 συμφώνησαν με τον σέντερ από τη Σενεγάλη για συμβόλαιο ενός έτους. Μόνο που αυτό δεν θα είναι εγγυημένο. Αυτό σημαίνει ότι ο Φολ θα βρεθεί στην προετοιμασία των Καβαλίερς και εκεί θα πρέπει να πείσει την ομάδα είτε να του εγγυηθεί το συμβόλαιο (για μία από τις τελευταίες θέσεις στο ρόστερ), είτε να του δώσει ένα two-way συμβόλαιο.

Πέρσι ο Φολ, σε 19 αγώνες, είχε 2.5 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 0.2 ασίστ.

The Cleveland Cavaliers have agreed to a one-year, non-guaranteed deal with 7-foot-5 center Tacko Fall, agents Bill Duffy and Justin Haynes of @BDA_Sports told @TheAthletic @Stadium. Fall played his first two NBA seasons in Boston.