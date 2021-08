Γκαρνέτ: Ήθελε να πάει στους Λέικερς και τηλεφώνησε 20 φορές στον Κόμπι Μπράιαντ

Όταν ο Κέβιν Γκαρνέτ επιχείρησε να πάει στους Λος Άντζελες Λέικερς! Το 2008 η επιλογή των Λέικερς ήταν ανοικτή για τον free agent Γκαρνέτ. Τηλεφώνησε 20 φορές στον Κόμπι Μπράιαντ, για να αναζητήσει τη συμβουλή του, αλλά ο Κόμπι δεν απάντησε!

Τι θα γινόταν αν... Το 2008 ο Κέβιν Γκαρνέτ διάλεξε τους Μπόστον Σέλτικς. Μία απόφαση που τον οδήγησε στο πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημά του. Οι «Κέλτε» δεν ήταν η μοναδική επιλογή του.

Υπήρχε η επιλογή των Φίνιξ Σανς. Και αυτή των Λος Άντζελες Λέικερς! Και ο KG ήθελε να παίξει στο πλευρό του Κόμπι Μπράιαντ. Και κάλεσε στο τηλέφωνο τον σταρ των Λέικερς 20 φορές! Όταν ο Κόμπι δεν απάντησε, τότε ο Γκαρνέτ αποφάσισε να διαλέξει τους Σέλτικς.

«Κάλεσα την πρώτη, καμία απάντηση. Κάλεσα τη δεύτερη, το ίδιο. Τσέκαρα το τηλέφωνό μου για να διαπιστώσω αν έχω τον σωστό αριθμό. Μπιν Μπράιαντ. Πατάω προσεκτικά τα πλήκτρα. Μάλιστα, αυτός είναι ο αριθμός. Ας δοκιμάσω ξανά, πέμπτη φορά, έκτη φορά...», αναφέρει στην αυτοβιογραφία του ο Γκαρνέτ για το περιστατικό.

Όταν πλέον έχει επιχειρήσει να βρει τον Κόμπι 14 φορές, ρωτάει τη σύζυγό του, «Να δοκιμάσω ξανά». Η απόκριση της συντρόφου του ήταν καταφατική, αφού «είναι το μέλλον σου».

Ο Γκαρνέτ σταμάτησε στις 20 φορές. Αρκετό καιρό αργότερα έμαθε ότι εκείνη την περίοδο ο Κόμπι ήταν σε μία περιοδεία στην Ασία...

In the Off-Season prior to the 2007-08 Season, Kevin Garnett considered joining the Lakers and wanted to know what Kobe Bryant thought. So KG called Kobe… 20 times.



Kobe never answered the phone



Could you imagine this duo? pic.twitter.com/yxJbLfFiTF