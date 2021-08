Ο Πολ Μίλσαπ εξετάζεται από Νετς και Ουόριορς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ούοριορς αλλά κι οι Μπρούκλιν Νετς ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 36χρονου πάουερ φόργουορντ, Πολ Μίλσαπ.

Αμφότερες οι ομάδες δεν έχουν την ευελιξία για να προσφέρουν υψηλότερης οικονομικής εμβέλειας συμβόλαια, κάτι που τις έχει φέρει σε θέση αναζήτησης αξιόπιστων βετεράνων οι οποίοι θα μπορούσαν να υπογράψουν με το μίνιμουμ συμβόλαιο.

Όπως μεταδίδει το Denver Post, τόσο οι Ουόριορς, όσο κι οι Νετς, έχουν στην λίστα τους σημειωμένο το όνομα του Πολ Μίλσαπ, ο οποίος πέρσι πραγματοποίησε 56 συμμετοχές με τους Ντένβερ Νάγκετς στην κανονική περίοδο (9 πόντοι, 4.7 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ κατά μέσο όρο σε 21 λεπτά) ενώ εμφανίστηκε επιπλέον και σε εννέα αναμετρήσεις της post season.

Ο Μίλσαπ κυκλοφορεί ακόμη ελεύθερος στην αγορά κι αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, έχοντας συμπληρώσει αισίως 15 σεζόν στο ΝΒΑ.

Μένει να δούμε αν κάποια από τις δύο ομάδες αποφασίσει να κινηθεί πιο αποφασιστικά προκειμένου να εξασφαλίσει την υπογραφή του έμπειρου φόργουορντ.

Veteran Paul Millsap is still out there in free agency. Have heard both Golden State and Brooklyn are interested, per source.