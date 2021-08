Ροζίερ: Υπέγραψε max επέκταση στους Χόρνετς (pics)

Ο Τέρι Ροζίερ θα συνεχίσει να φοράει για άλλα τέσσερα χρόνια τη φανέλα των Χόρνετς καθώς υπέγραψε max επέκταση ύψους 97 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο «Scary Terry» θα συνεχίζει να... τρομάζει τα αντίπαλα καλάθια ως παίκτης των Σάρλοτ Χόρνετς!

Όπως ανέφερε ο Σαμς Σαράνια, ο 27χρονος γκαρντ υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο με τις «Σφήκες» έναντι 97 εκατομμυρίων δολαρίων το οποίο θα τον κρατήσει στη Σάρλοτ έως και το καλοκαίρι του 2026. Το συμβόλαιο που είναι σε ισχύ ολοκληρώνεται σ' έναν χρόνο και για τη σεζόν 2021-22 θα του αποφέρει 17,9 εκατομμύρια δολάρια.

Σε 404 ματς του ΝΒΑ, ο Ροζίερ έχει κατά μέσο όρο 11,5 πόντους, και 3,8 ριμπάουντ, σουτάροντας με ποσοστό 44% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 81% στις βολές. Πέρυσι ωστόσο πραγματοποίησε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του με 20,4 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 4,2 τελικές πάσες.

