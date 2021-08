Κάνιγχαμ: «Ο Τζόρνταν είναι διαφορετικός, αλλά ο ΛεΜπρόν είναι ο GOAT» (pic)

Ο Κέιντ Κάνιγχαμ, το Νο1 του φετινού Draft, γνωρίζει ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Ο ΛεΜπρόν Τζείμς!

Κανείς δεν μπορεί να αδικήσει τον 19χρονο Κέιντ Κάνιγχαμ. Ο Μάικλ Τζόρνταν είχε αποσυρθεί από τους Σικάγο Μπουλς και το ΝΒΑ, 4 χρόνια προτού γεννηθεί (1998).

Όπως παραδέχτηκε το Νο1 του φετινού Draft και το νέο πρόσωπο των Ντιτρόιτ Πίστονς, ο καθένας επιλέγει σύμφωνα με αυτά που έχει δει. Και στα δικά του μάτια, ο G.O.A.T. είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και όχι ο Μάικλ Τζόρνταν.

«Ο ΛεΜπρόν είναι ο καλύτερος που έχω δει. Έχω δει πολλά πράγματα για τον Μάικλ Τζόρνταν, ο τύπος είναι διαφορετικός. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με την άποψη ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, αλλά εγώ θα πω ΛεΜπρόν», ήταν τα λόγια του Κάνιγχαμ στο podcast «Da Windy City with Marc Carman».

Και πλέον, ο 19χρονος μετράει αντίστροφα για να αντιμετωπίσει το μεγάλο είδωλό του στο παρκέ του ΝΒΑ.

