Νετς: Μόνο εμβολιασμένοι στο Barclays Center (pic)

Ο κορονοϊός δεν σταματά να δημιουργεί προβλήματα παγκοσμίως και από αυτό δεν εξαιρούνται οι Νετς. Η ομάδα από το Μπρούκλιν ανακοίνωσε πως μόνο εμβολιασμένοι θα μπορούν να βρεθούν στο γήπεδο και να δουν τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας στο Barclays Center.

«Μετά από εντολή του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, σύντομα θα απαιτείται από όλους τους εργαζομένους και φιλάθλους του Barclays Center να είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από τις 13 Σεπτέμβρη, όσοι είναι πάνω από 12 ετών, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας που φέτος στοχεύει την κορυφή με Ντουράντ-Χάρντεν-Ίρβινγκ.

