Κόρβερ: Στο προπονητικό τιμ των Μπρούκλιν Νετς (pic)

Ο Κάιλ Κόρβερ άφησε τη φανέλα και ετοιμάζεται να φορέσει... κοστούμι, καθώς προστέθηκε στο προπονητικό τιμ των Μπρούκλιν Νετς.

Μπάσκετ... τέλος για τον Κάιλ Κόρβερ! Ύστερα από 17 χρόνια στο παρκέ, ο 40χρονος -πια- γκαρντ/φόργουορντ αποφάσισε να ρίξει και... τυπικά τους τίτλους τέλους στην καριέρα του.

Λίγο πολύ ήταν γνωστό καθώς τη σεζόν που ολοκληρώθηκε δεν πάτησε το πόδι του στο παρκέ, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει κάτι επίσημα. Κάτι που, εμμέσως πλην σαφώς έγινε τώρα καθώς ο Κόρβερ θα προστεθεί στο προπονητικό τιμ του Στιβ Νας στους Μπρούκλιν Νετς.

Στην καριέρα του μέτρησε 1.232 ματς στην κανονική περίοδο με 9,7 πόντους και 43% στα τρίποντα ενώ είχε άλλα 145 παιχνίδια στα playoffs με 8 πόντους μέσο όρο και 39% στα τρίποντα.

