Ο Ντινγουίντι θέλει μπόνους τίτλου ένα δολάριο σε... 100 σεντς

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι θα βρεθεί τη νέα σεζόν στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς ζητώντας ένα... περίεργο, όσο και ασυνήθιστο, bonus σε περίπτωση που η ομάδα κατακτήσει τον τίτλο.

Σίγουρα οι πιθανότητες να φτάσουν οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ είναι από ελάχιστες έως και μηδαμινές.

Παρόλα αυτά, ο Σπένσερ Ντινγουίντι, ο οποίος αποτελεί νέο μέλος της ομάδας από την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, κοιτάζει... πολύ μακριά. Και μάλιστα βάζοντας ειδικά bonus στο συμβόλαιό του.

Αν μη τι άλλο οι ιδιοκτήτες των Ουίζαρντς θα πρέπει να έμειναν με το στόμα ανοικτό μόλις άκουσαν την απαίτηση του 28χρονου γκαρντ. Τι ζήτησε; Σε περίπτωση που η νέα του ομάδα φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου να ανταμειφθεί με... ένα δολάριο! Και όχι όπως και όπως, αλλά σε... 100 σεντς!

Συνολικά ο Ντινγουίντι έχει αγωνιστεί σε 320 ματς του ΝΒΑ με τις φανέλες των Πίστονς και των Νετς και μετράει κατά μέσο όρο 12,9 πόντους, 5 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ.

