Κιόζα: Διάλεξε Ουόριορς και άφησε τη Βίρτους

Ο Κρις Κιόζα μπόρεί να ήταν μια... ανάσα από τη Βίρτους, ωστόσο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ουόριορς.

Δημοσιεύματα από την Ιταλία ήθελαν τον Κρις Κιόζα να έχει απαντήσει θετικά στην Βίρτους Μπολόνια, ωστόσο τελικά ο παίκτης δεν θα πάει στην Ιταλία.

Ο πρώην γκαρντ των Νετς θα συνεχίσει να παίζει στο ΝΒΑ, αφού υπέγραψε στους Ουόριορς για τη σεζόν 2021-22. Θα πάρει ότι χρόνο του αναλογεί πίσω από τον ηγέτη Στεφ Κάρι και τους backup point guards, Nίκο Μάνιον και Τζόρνταν Πουλ.

Tην τελευταία σεζόν στο Μπρούκλιν μέτρησε 4 πόντους, 3 ασίστ και 1.1 ριμπάουντ 22 ματς, ενώ σε ένα εξ αυτών ξεκίνησε βασικός.

Free agent G Chris Chiozza has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, source tells ESPN. There’s some opportunity for backup point guard minutes on Warriors roster.