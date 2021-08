Ατλάντα Χοκς: Έκπληξη με Τζόνι Χάμιλτον (pic)

Ο πρώην παίκτης της Φενερμπαχτσέ, Τζόνι Χάμιλτον, βρίσκεται κοντά στους Ατλάντα Χοκς, σύμφωνα με το Sportando.

Ο Αμερικανός ψηλός είναι επισήμως ελεύθερος από τα μέσα Ιουνίου, όταν κι έλυσε το συμβόλαιο του με τη Φενερμπαχτσέ. Παρ' όλα αυτά παρουσιάζεται έτοιμος να περάσει τον Ατλαντικό Ωκεανό, μιας κι οι Ατλάντα Χοκς φέρονται να έχουν συμφωνήσει με τον ύψους 2.13 μέτρων σέντερ και βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του με μονοετές deal.

Ο 27χρονος σέντερ δεν... έπιασε πέρσι στην Φενερμπαχτσέ, μη καταφέρνοντας να μείνει στην ομάδα μετά τα τέλη Ιανουαρίου. Έκτοτε αγωνίστηκε ως δανεικος στην Μόρναρ Μπαρ του Μαυροβουνίου, με την οποία έκλεισε ουσιαστικά τη σεζόν 2020-21.

Έπαιξε πέρσι συνολικά σε 13 αναμετρήσεις της EuroLeague υπό τις οδηγίες του Ιγκόρ Κοκόσκοφ και μέτρησε 1 πόντο και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε όχι περισσότερα από 7 λεπτά δράσης.

Πιο παραγωγικός ήταν στο τουρκικό πρωτάθλημα, όπου σε 10 συμμετοχές, κατέγραψε 6.5 πόντους με 74% στα δίποντα και 4 ριμπάουντ.

