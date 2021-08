Ατλάντα Χοκς: Απέκτησαν τον Γκόργκι Ντίενγκ (pic)

Στους Ατλάντα Χοκς θα συνεχίσει την καριέρα του ο βετεράνος σέντερ, Γκόργκι Ντιενγκ.

Ενίσχυση στην θέση «5» για τον σύλλογο από την Ατλάντα, καθώς ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του σέντερ ύψους 2.08 μέτρων Γκόργκι Ντίενγκ.

Ο 31χρονος ψηλός μοίρασε την περσινή σεζόν σε δύο ομάδες καθώς έπαιξε αρχικά σε Μέμφις Γκρίζλις (7.9 πόντοι, 4.5 ριμπάουντ σε 22 ματς) και την ολοκλήρωσε τελικά με τους Σαν Αντόνιο Σπερς (5.3 πόντοι, 2.6 ριμπάουντ, 16 συμμετοχές).

Ο διεθνής Σενεγαλέζος παίκτης βρίσκεται σταθερά στο ΝΒΑ από το 2013 και μετρά συνολικά 558 εμφανίσεις στην λίγκα στην καριέρα του.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε με τους Χοκς είναι μονοετούς διάρκειας και θα του αποφέρει 4 εκατομμύρια δολάρια.

