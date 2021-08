Ντουράντ: Νέο τετραετές συμβόλαιο στους Νετς με 198 εκατομμύρια δολάρια! (pics)

Ο Κέβιν Ντουράντ συμφώνησε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τους Μπρούκλιν Νετς έναντι 198 εκατομμυρίων δολαρίων!

Ισόβιο... συμβόλαιο με τους Μπρούκλιν Νετς συμφώνησε να υπογράψει ο Κέβιν Ντουράντ έναν χρόνο πριν βγει στην Frree Agency!

Όπως ανέφερε το boardroom.tv και το οποίο κοινοποίησε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ο «KD» συμφώνησε σε πρόωρη επέκταση συμβολαίου με τους Νετς, το οποίο θα τον κρατήσει στο Μπρούκλιν έως το καλοκαίρι του 2026 και θα του αποφέρει άλλα 198 εκατομμύρια δολάρια!

Συγκεκριμένα ο Ντουράντ έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο έναντι 40,1 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ για το καλοκαίρι του 2022 είχε την οψιόν της ανανέωσης (opt-in) το οποίο θα του απέφερε άλλα 42,7 εκατομμύρια δολάρια. Τελικά προχώρησε στην πρόωρη επέκταση, με το νέο συμβόλαιο να τίθεται σε ισχύ από τη σεζόν 2022-23 και θα ολοκληρωθεί μετά το τέλος της σεζόν 2025-26.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ μετράει 884 ματς στην regular season του ΝΒΑ με 27 πόντους, 7,1 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ σε 151 ματς των playoffs έχει αντίστοιχα 29,5 πόντους, 7,8 ριμπάουντ και 4 τελικές πάσες.

