Μπακς: Καλωσόρισαν Άλεν και Οτζελέγιε (pics)

Οι Μπακς ανακοίνωσαν την απόκτηση των Γκρέισον Άλεν και Σέμι Οτζελέγιε, συνεχίζοντας να γεμίζουν το ρόστερ τους.

Η κατάσταση με το salary cap των Μπακς δεν επέτρεπε μεγάλα συμβόλαια στους νέους παίκτες των... ελαφιών, τα οποία συνεχίζουν να βρίσκουν οικονομικές λύσεις που θα προσφέρουν ευελιξία στον Μάικ Μπουντενχόλζερ.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έκανε επίσημη τη συμφωνία με τους Γκρέισον Άλεν και Σέμι Οτζελέγιε, όπου θα προσπαθήσουν να βρουν ρόλο στους πρωταθλητές. Ο πρώτος είναι καλος σουτέρ που πέρυσι είχε 10.3 πόντους με 39% τρίποντο στο Μέμφις, ενώ ο δεύτερος φημίζεται για την άμυνα του και το γεγονός πως μπορεί να μαρκάρει αρκετές θέσεις. Τη σεζόν που πέρασε, είχε 4.6 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 36.7% στα τρίποντα.

Στο Μιλγουόκι επέστρεψε και ο έμπειρος γκαρντ, Τζορτζ Χιλ.

An athletic defender that can defend multiple positions and knock down shots from the perimeter.



Welcome to Milwaukee, @semi!! pic.twitter.com/yIFH1D6mLU