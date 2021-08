Μπάτλερ: Υπέγραψε πρόωρη επέκταση αντί 184 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Τζίμι Μπάτλερ θα συνεχίσει στους Μαιάμι Χιτ υπογράφοντας νέο συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέρει 184 εκατομμύρια δολάρια.

Ο σούπερ σταρ του Μαϊάμι δεν το... κουνάει ρούπι από τη Φλόριντα καθώς συμφώνησε για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του.

Συγκεκριμένα έμενε free agent το καλοκαίρι του 2022 έχοντας ωστόσο τη δυνατότητα να κάνει Opt-In σε άλλα 37,6 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2022-23.

Τελικά δεν... θα χρειαστεί να περιμένει την επόμενη Free Agency αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Χιτ, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2022-23 και θα έχει διάρκεια για τέσσερα χρόνια. Ο Μπάτλερ θα γίνει πλουσιότερος με άλλα 184 εκατομμύρια δολάρια και μάλιστα θα έχει τη δυνατότητα για δική του οψιόν ενόψει της σεζόν 2025-26.

Μέχρι στιγμής μετράει 633 ματς στην κανονική περίοδο με 17,4 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ έχει επίσης άλλα 80 παιχνίδια στα playoffs με 18,5 πόντους, 5,9 ριμπάουντ και 4,3 τελικές πάσες.

Many more Buckets (and $BFC) to come!



OFFICIAL: The Miami HEAT have re-signed forward Jimmy Butler to a contract extension - https://t.co/nZvSZGqHYX@MiamiHEAT // @ftx_us pic.twitter.com/QMtAt8Rve1