Σέλτικς: Σε προχωρημένες συζητήσεις με Σρέντερ

Ο Ντένις Σρέντερ έχει «κεντρίσει» το ενδιαφέρον των Μπόστον Σέλτικς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε προχωρημένες συζητήσεις μαζί του.

Από τη στιγμή που ο Κέμπα Ουόκερ αποχώρησε από την Βοστόνη, οι Σέλτικς έχουν αναπτύξει την ανάγκη για point guard με ενεργό ρόλο στην ομάδα.

Όπως φαίνεται, και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Τζέικ Φίσερ του «Bleacher Report», οι «Κέλτες» βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ντένις Σρέντερ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε σε 61 παιχνίδια έχοντας κατά μέσο όρο 15,4 πόντους, 5,8 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ.

The Celtics are engaged in conversations to add free agent point guard Dennis Schroder, according to league sources. Talks are still ongoing as Boston looks to address its need at point guard https://t.co/9iZfeY2kqv