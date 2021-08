Ντόντσιτς: Κιούμπαν, Νοβίτσκι, Τζέισον Κιντ «μετακομίζουν» στη Σλοβενία για την max επέκταση του Σλοβένου

Σε... ρυθμούς Ντόντσιτς χορεύουν στο Ντάλας, καθώς σύσσωμο το διοικητικό και τεχνικό επιτελείο θα μεταβούν στην Σλοβενία για τις υπογραφές του max συμβολαίου του 22χρονου σούπερ σταρ!

Όπως είναι γνωστό οι Ντάλας Μάβερικς είχαν σκοπό να περιμένουν το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων προκειμένου να βάλουν στο τραπέζι των συζητήσεων την max επέκταση στο συμβόλαιο του Λούκα Ντόντσιτς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν, οι Μαβς ετοιμάζουν... αποστολή στην Λιουμπλιάνα προκειμένου να συναντηθούν με τον Σλοβένο σούπερ σταρ για την υπογραφή του max συμβολαίου του, το οποίο θα του αποφέρει 200 εκατομμύρια δολάρια τα πέντε επόμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα θα βρεθούν στην πόλη της Σλοβενίας οι ο ειδικός σύμβουλος της ομάδας και θρύλος του ΝΒΑ Ντιρκ Νοβίτσκι, όπως επίσης ο ιδιοκτήτης Μαρκ Κιούμπαν, ο προπονητής Τζέισον Κιντ αλλά και ο αντιπρόεδρος Μάικλ Φίνλεϊ και ο GM, Νίκο Χάρισον.

Υπενθυμίζουμε ότι το συμβόλαιο που βρίσκεται σε ισχύ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2022, με τον Ντόντσιτς να έχει να λάβει 10,1 εκατομμύρια δολάρια τη νέα σεζόν. Αν και εφόσον πέσουν οι υπογραφές στην πρόωρη επέκταση, το νέο συμβόλαιο του Σλοβένου θα ξεκινήσει από τη σεζόν 2022-23 και μετά.

Doncic signing the extension has long been anticipated since he all but acknowledged he would at season's end. But the Mavericks, at Luka's request, tabled all extension talk this week so he could focus on the Olympics.



Slovenia plays Australia in Saturday's bronze-medal game.