Άνοιξε την πόρτα της εξόδου ο Μάρκανεν: «Θέλω μια νέα αρχή στο ΝΒΑ κάπου αλλού» (pic)

Ο Λάουρι Μάρκανεν βρίσκεται με το ένα πόδι στην έξοδο από τους Σικάγο Μπουλς, με τον ίδιο να επιθυμεί να μετακομίσει σε άλλη ομάδα...

Ο Φινλανδός φόργουορντ έχει μπει στο στόχαστρο πολλών ομάδων στο ΝΒΑ, αλλά οι Σάρλοτ Χόρνετς φέρεται να έχουν το προβάδισμα όσον αφορά την απόκτησή του.

Ο ίδιος είναι restricted free agent, όπερ και σημαίνει ότι εάν και εφόσον οι Μπουλς επιθυμούν να τον κρατήσουν θα πρέπει να ματσάρουν οποιαδήποτε προσφορά. Στην παρούσα φάση θεωρείται δύσκολο να συμβεί, καθώς ο Μάρκανεν εξέφρασε την επιθυμία του να αποχωρήσει από το Σικάγο, ενώ την ίδια στιγμή τα χρήματα που ζητάει δεν θα «χωράνε» στο salary cap μετά και τις κινήσεις με ΝτεΡόζαν, Μπολ και με δεδομένη την παρουσία των Λαβίν και Βούτσεβιτς.

«Έχουμε προσφορές από αρκετές ομάδες. Θέλω μια νέα αρχή στην καριέρα μου στο ΝΒΑ κάπου αλλού...» ήταν τα λόγια του Φινλανδού.

Bulls restricted free agent Lauri Markkanen tells Finnish journalist @AJ_Sipila he wants out of Chicago: “We have offers from several different teams. I want a fresh start to my NBA career somewhere else.”