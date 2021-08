ΝΒΑ: Οι Πέλικανς κράτησαν τον Ερνανγκόμεθ με τριετές συμβόλαιο (pic & vid)

Ο μέχρι πρότινος free agent σέντερ Ουίλι Ερνανγκόμεθ συμφώνησε με τους Πέλικανς για νέο τριετές συμβόλαιο.

Ο 27χρονος διεθνής Ισπανός σέντερ σημείωσε πέρσι 7.8 πόντους και 7.1 ριμπάουντ μ.ό. (ρεκόρ καριέρας) σε 47 συμμετοχές στη regular season με τους Πέλικανς κι ανανέωσε την παραμονή του στη Νέα Ορλεάνη, υπογράφοντας νέο τριετές συμβόλαιο.

Ο Ερνανγκόμεθ έχει αγωνιστεί επίσης στις Ρεάλ Μαδρίτης, Σεβίλλη, Νικς και Χόρνετς ενώ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Free agent center Willy Hernangomez has agreed to a three-year deal to stay with the New Orleans Pelicans, agents Jim Tanner and Guillermo Bermejo of @_tandemse tell @TheAthletic @Stadium.