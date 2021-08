Χιούστον Ρόκετς: Συμφώνησαν με τον Ντάνιελ Τάις για 4 χρόνια

Ενίσχυση στην frontline για τους Ρόκετς οι οποίοι προχωρούν στην υπογραφή του Γερμανού πάουερ φόργουορντ/σέντερ, Ντάνιελ Τάις.

Ο πρώην παίκτης των Σέλτικς και Μπουλς ήταν ελεύθερος στην αγορά, με τον σύλλογο από το Χιούστον να δίνει τα χέρια μαζί του για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, με το που άνοιξε η Free Agency. Το deal θα αποφέρει στον διεθνή ψηλό 36 εκατομμύρια δολάρια συνολικά.

Ο έμπειρος παίκτης (2.03μ.) ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με τους «Ταύρους» έχοντας κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ ανά 25 λεπτά συμμετοχής σε 23 εμφανίσεις.

Στο ΝΒΑ ο Ντάνιελ Τάις βρίσκεται σταθερά από το καλοκαίρι του 2017, όταν άφησε την EuroLeague και την Μπάμπεργκ για να πραγματοποιήσει το υπερατλαντικό ταξίδι, και μετρά συνολικά 283 εμφανίσεις στην καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

