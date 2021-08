Μιλγουόκι Μπακς: Συμφωνία με τον Σέμι Ογελέγε

Στους Μπακς θα συνεχίσει την καριέρα του ο 27χρονος φόργουορντ Σέμι Ογελέγε που τα τελευταία τέσσερα χρόνια αγωνιζόταν στους Μπόστον Σέλτικς.

Μπορεί οι πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς να έχασαν τον Πι Τζέι Τάκερ (μετακόμισε στους Μαϊάμι Χιτ με διετές deal), εντούτοις δεν άργησαν να βρουν παίκτη στην θέση του.

Ο Σέμι Ογελέγε (1.98μ.) θα είναι τη νέα σεζόν συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφού έφτασε σε μονοετή συμφωνία με τους πρωταθλητές της σεζόν 20-21 του NBA.

Ο 27χρονος πρώην παίκτης των Μπόστον Σέλτικς (2017-2021) μέτρησε πέρσι 4.6 πόντους και 2.6 ριμπάουντ ανά 17 λεπτά δράσης σε 56 παιχνίδια (15 ως starter) της Regular Season, ενώ πραγματοποίησε και δύο ολιγόλεπτες εμφανίσεις στην post season.

Ο Ογελέγε, που μπορεί να καλύψει τις θέσεις «3» και «4», αποτέλεσε την 37η επιλογή στο NBA Draft πριν από τέσσερα χρόνια κι είναι απόφοιτος του SMU.

Free agent F Semi Ojeleye has agreed to a one-year deal with the Milwaukee Bucks, his agent Sean Kennedy of @excelbasketball tells ESPN.