Λος Άντζελες Κλίπερς: Συμφωνία με Μπατούμ για δύο χρόνια

Στους Κλίπερς θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Νικολά Μπατούμ, με τις δύο πλευρές να δίνουν τα χέρια για συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Συνεχίζει στο Λος Άντζελες ο 33χρονος παίκτης, ο οποίος ήταν free agent αλλά δεν άργησε να συμφωνήσει με την ομάδα όπου αγωνιζόταν και πέρσι. Ο Μπατούμ (2.03μ.) βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο δύο ετών και προετοιμάζεται πλέον για την 14η σεζόν του στην λίγκα.

Την περσινή σεζόν ο Γάλλος φόργουορντ αγωνίστηκε σε 67 παιχνίδια της κανονικής περιόδου με τους Κλίπερς, μετρώντας 8.1 πόντους και 4.7 ριμπάουντ ανά 27 λεπτά δράσης. Επίσης συμμετείχε και σε 19 αναμετρήσεις της post season με 8.1 πόντους και 5.5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Free agent Nicolas Batum has agreed to a two-year deal to return to the Los Angeles Clippers, sources tell @TheAthletic @Stadium.