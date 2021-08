ΝΒΑ: Ο Πολ μένει ελεύθερος και ψάχνει συμβόλαιο 90-100 εκατομμυρίων δολαρίων (vid)

Ο Κρις Πολ άφησε στο τραπέζι τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Σανς ύψους 44.2 εκατομμυρίων δολαρίων και γίνεται unrestricted free agent!

O Κρις Πολ βρέθηκε φέτος πιο κοντά από ποτέ στο δαχτυλίδι ωστόσο το εμπόδιο των Μπακς στους NBA Finals αποδείχτηκε απροσπέλαστο για τους Σανς, παρά το γεγονός πως οι «Ήλιοι» προηγήθηκαν με 2-0 νίκες στη σειρά με τα «Ελάφια».

Στα 36 του χρόνια, ο CP3 έκανε opt-out, αφήνοντας τα 44.2 εκατομμύρια δολάρια που προέβλεπε ο δεύτερος χρόνος του συμβολαίου του με τους Σανς, διεκδικώντας νέο πολυετές συμβόλαιο αξίας 90-100 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος τριετίας! Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Πολ σημείωσε 16.4 πόντους, 8.9 ασίστ, 4.5 ριμπάουντ στη regular season και 19.2 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 8.6 ασίστ μ.ό. στα playoffs.

Chris Paul declines his player option, which now opens the door for an extension with shorter annual value with long-term security. Benchmark seems to be around a $90-100 million deal over three years. https://t.co/JsewWn46To