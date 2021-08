ΝΒΑ: Και οι Νικς στη διεκδίκηση του Καρμέλο Άντονι (pic & vid)

H περίπτωση του Καρμέλο Άντονι ήλθε εσχάτως στο προσκήνιο για τους Λέικερς όμως και οι Νικς μπήκαν στη λίστα των ομάδων που διεκδικούν την υπογραφή του «Μέλο».

Μετά και το deal για το trade του Ουέστμπρουκ, οι Λέικερς θα ψάξουν παίκτες με χαμηλά συμβόλαια ώστε να μην εκτοξευθεί περισσότερο ο φόρος πολυτελείας, έχοντας στα υπόψη τον Καρμέλο Άντονι, ο οποίος παρεμπιπτόντως αποτελεί στενό φίλο του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Σύμφωνα, πάντως με τον Τζόρνταν Σουλτζ του ESPN, την περίπτωση του «Μέλο» εξετάζουν και οι Νικς. Ο Καρμέλο Άντονι αγωνίστηκε στους Νεοϋορκέζους την περίοδο 2011-17, πριν αποχωρήσει για την Οκλαχόμα κι εν συνεχεία, τους Ρόκετς και τους Μπλέιζερς. Ο 37χρονος φόργουορντ σημείωσε πέρσι 13.4 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ μ.ό. σε 69 συμμετοχές στη regular season με το Πόρτλαντ.

Add the #Knicks to the list of potential suitors for Carmelo Anthony. League sources say New York has made it clear that Melo is a target in FA. Leon Rose has a long standing relationship with the 10x All-Star after all their years together at CAA. https://t.co/O2inNGZWmb