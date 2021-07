ΝΒΑ: Γίνεται free agent ο Μπόμπι Πόρτις (pic & vid)

Ο Μπόμπι Πόρτις άφησε στο τραπέζι τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους Μπακς και θα βγει στην αγορά των free agents.

Ο 26χρονος φόργουορντ-σέντερ έφτασε ως το τέλος της διαδρομής με τους Μπακς και κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του ως συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, ο Πόρτις βγαίνει στην αγορά των free agents, αφήνοντας τα 3.8 εκατομμύρια δολάρια που προέβλεπε ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου του με τους πρωταθλητές.

Φέτος μέτρησε 11.4 πόντους, 7.1 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ σε 66 συμμετοχές στη regular season και 8.8 πόντους και 5 ριμπάουντ μ.ό. σε 20 αγώνες στα playoffs.

