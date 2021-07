NBA: Στους Κινγκς ο Τρίσταν Τόμπσον, στους Σέλτικς ο Τζος Ρίτσαρντσον

Το άνοιγμα της Free Agency πλησιάζει και οι ομάδες επιχειρούν να αλλάξουν τα ρόστερ τους στο... παρά πέντε. Κάπως έτσι, οι Σέλτικς έστειλαν τον Τρίσταν Τόμπσον στους Κινγκς (μέσω των Χοκς) και πρόσθεσαν στην ομάδα τους τον Τζος Ρίτσαρντσον.

Οι ανταλλαγές που εμπλέκονται παραπάνω από δύο ομάδες, προσφέρουν πάντα ειδήσεις. Αυτή ανάμεσα σε Μπόστον Σέλτικς, Σακραμέντο Κινγκς, και Ατλάντα Χοκς μετακίνησε τέσσερις παίκτες, αφού λίγο αργότερα στην... πλοκή της ιστορίας προστέθηκαν και οι Ντάλας Μάβερικς.

Ο Τρίσταν Τόμπσον (σέντερ, με 7.6 πόντους και 8.1 ριμπάουντ σε 54 ματς) κατέληξε στους Σακραμέντο Κινγκς, αφού πρώτα ανταλλάχθηκε στους Ατλάντα Χοκς, με τους Σέλτικς να παίρνουν τρεις παίκτες: Τον Τζος Ρίτσαρντσον (γκαρντ) από τους Μάβερικς, τον Μπρούνο Φερνάντο (σέντερ) και τον Κρις Νταν (γκαρντ).

Παράλληλα, η Βοστόνη έλαβε και μία επιλογή στο Draft του 2023. Πλέον, η ομάδα της Βοστόνης έχει 13 εγγυημένα συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Ο βασικός στόχος τους σε αυτή την Free Agency είναι η παραμονή του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος και την περασμένη σεζόν έλαβε 17.450.000 δολάρια.

