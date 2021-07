Άλεξ Αντετοκούνμπο: Στο Summer League με τους Κινγκς (pic)

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο δεν επελέγη στο NBA Draft 2021 ωστόσο θα συμμετάσχει στο Summer League με τους Σακραμέντο Κινγκς.

Ο μικρότερος εκ των αδελφών Αντετοκούνμπο συμμετείχε στο τελευταίο pre-draft workout με τους Ιντιάνα Πέισερς όμως δεν έγινε draft pick στη φετινή διαδικασία που ολοκληρώθηκε με την επιλογή του Γιώργου Καλαϊτζάκη στο νούμερο 60 από τους πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς.

Παρ' όλα αυτά, αναμένεται να βρίσκεται στο Λας Βέγκας, συμμετέχοντας στο Summer League με τους Σακραμέντο Κινγκς, διεκδικώντας το όνειρο της παρουσίας στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Ο 19χρονος Άλεξ Αντετοκούνμπο σημείωσε πέρσι 19.4 πόντους, 8.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μ.ό. στη Liga EBA, την τέταρτη κατηγορία του ισπανικού μπάσκετ με τη β' ομάδα της Μούρθια ενώ στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta, παραδέχτηκε πως «πάντα ήξερα ότι το επώνυμό μου δεν αρκεί».

Robert Woodard II, Jahmi’us Ramsey, Louis King (from last season’s roster), Emanuel Terry, Kenny Wooten, Johnathon Williams and Alex Antentokounmpo are apart of Sacramento’s summer league roster.