Αντετοκούνμπο: Έπαθε... σοκ μόλις είδε τα παπούτσια αξίας 250 χιλ. δολαρίων του Τάκερ! (pic & vid)

Ο δυναμικός φόργουορντ των Μπακς, Πι Τζέι Τάκερ, έφτασε στο «Fiserv Forum» πριν το τζάμπολ του ιστορικού Game 6 των τελικών του ΝΒΑ, φορώντας παπούτσια αξίας 250 χιλιάδων δολαρίων!

Ο 36χρονος παίκτης εμφανίστηκε στα αποδυτήρια των Μπακς με ένα ακυκλοφόρητο sneaker, «στολισμένο» με διαμάντια, των οποίων η άξία ανερχόταν στις 250.000 δολάρια!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε την... έκπληξη του, μόλις ο έμπειρος συμπαίκτης του του αποκάλυψε την τιμή τους!

P.J. Tucker pulled up to Game 6 with unreleased Freak 3's and $250k of diamonds in his shoes and Giannis was 🤯 pic.twitter.com/Cax3l3X6xw