Τορόντο Ράπτορς: Μπαίνουν στο «παιχνίδι» για Μπεν Σίμονς (pic)

Τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουν «δικό τους» τον Μπεν Σίμονς φαίνεται να ψάχνουν οι Τορόντο Ράπτορς, οι οποίοι έχουν δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωση του.

Σύμφωνα με τον αμερικανό δημοσιογράφο Μαρκ Στάιν, οι Τορόντο Ράπτορς έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μπεν Σίμονς κι αναζητούν την κατάλληλη «φόρμουλα» για να πραγματοποιήσουν τη συγκεκριμένη προσθήκη ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 25χρονος γκαρντ βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από τους Σίξερς έπειτα από τέσσερις σεζόν, με την ομάδα της Φιλαδέλφια να είναι ανοικτή σε προτάσεις για την ανταλλαγή του.

Να θυμίσουμε πως το όνομα του Σίμονς δεν περνά αδιάφορο καθώς έχει ήδη συνδεθεί με ομάδες όπως οι Ουόριορς κι οι Τίμπεργουλβς χωρίς πάντως να προχωρήσει περαιτέρω η υπόθεση.

"Toronto is another team I've heard express some interest in trying to find a way to get Ben Simmons."



