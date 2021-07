Αντετοκούνμπο: Βρίσκει κίνητρο από 4 ηγέτες και ξεκινάει πάλι την δουλειά! (pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πόσταρε 4 σταρ που μπορούν να του δώσουν κίνητρο και είναι πανέτοιμος να ξεκινήσει πάλι την δουλειά.

Πίστευε κανείς ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα χαλαρώσει τώρα που τελείωσε μια τρελή σεζόν και μάλιστα είναι πρωταθλητής; Αν το πίστευε έκανε λάθος. Ο «Greek Freak» φυσικά απολαμβάνει τον τίτλο που κατέκτησε, αλλά αυτό δεν κρατάει πολύ.

Έχει επιστρέψει και στα σόσιαλ μίντια, μετά την αποχή του και δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει χαλάρωση για εκείνον. Επέλεξε να ποστάρει 4 παίκτες θρύλους του ΝΒΑ, οι οποίοι έμειναν πιστοί στις ομάδες τους και έφτασαν μέχρι την κορυφή και ξεκαθάρισε ότι είναι πάλι σε mood... δουλειάς.

Ουέιντ, Νοβίτσκι, Ολάζουον και Κόμπι πήραν θέση στα stories του και ο Έλληνας σταρ ξεκαθαρίζει με όλους τους τρόπους ότι η νοοτροπία του δεν αλλάζει. Του αρέσει να χτίζει τον μύθο του με τον δύσκολο τρόπο, να λατρεύεται στο Μιλγουόκι και πιθανότατα έτσι θα συνεχίσει, αφού δεν υπάρχει και λόγος να αλλάξει κάτι.

Στα 26 του είναι πρωταθλητής, 2 φορές MVP κανονικής διάρκειας, MVP των Τελικών και μόνο ο ουρανός είναι το ταβάνι του.

giannis really gets it bruh pic.twitter.com/rlqovejlcy