Αντετοκούνμπο: Στο Game 6 η μητέρα του φορούσε το καπέλο του Γιάννη από τη νύχτα του Draft! (pics)

Από το 2013, στο 2021. Η μητέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν μπορούσε να ξεχάσει την ημέρα που άλλαξε τη ζωή στη φαμίλια Αντετοκούνμπο. Και την τίμησε, φορώντας στo Game 6 το καπέλο που είχε πάρει ο Γιάννης την ημέρα που έγινε Draft.

Η σημειολογία είναι ισχυρή. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Στο ιστορικό Game 6 των ΝΒΑ Finals, το βράδυ που τα ονόματα των Μιλγουόκι Μπακς και του Γιάννη Αντετοκούνμπο γράφτηκαν φαρδιά πλατιά στην ιστορία του ΝΒΑ, η μητέρα του, Βερόνικα δεν ήθελε να ξεχάσει από που ξεκίνησαν όλα.

Το βράδυ που ο Giannis είδε τον δρόμο προς τη δόξα του ΝΒΑ να ανοίγει με την επιλογή του στο Νο15 του Draft.

Μέχρι να αρχίσουν οι πανηγυρισμοί και να φορέσει τα επίσημα καπέλα των πρωταθλητών, είχε στο κεφάλι της το καπέλο που είχε πάρει στο Draft, το 2013, ο Γιάννης. Και είχε φορέσει στην επίσημη φωτογράφιση, αλλά και στις πρώτες δηλώσεις του ως Μπακ.

