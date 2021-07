ΝΒΑ: Ο Λέοναρντ ενδέχεται να αφήσει τους Κλίπερς, καραδοκούν 3 ομάδες (pic)

Η παραμονή του Καουάι Λέοναρντ στους Λος Άντζελες Κλίπερς δεν πρέπει να λογίζεται βέβαιη. Κάπως έτσι, Ντάλας Μάβερικς, Νιου Γιορκ Νικς και Μαϊάμι Χιτ αναμένουν τις εξελίξεις.

O Καουάι Λέοναρντ έχει την επιλογή της ανανέωσης ή όχι της συμφωνίας του με τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Αν αποφασίσει να πει το «ναι», τότε θα ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο των 36.016.200 δολαρίων. Αν όχι, τότε όλα γίνονται!

Πλέον, οι περισσότερες αναφορές τείνουν στο ενδεχόμενο πως η ανανέωση της παρουσίας του Λέοναρντ στους Κλίπερς δεν πρέπει να λογίζεται ως σίγουρη.

Και αφού θα είναι free agent, υπάρχουν ήδη ομάδες που προσπαθούν να σκαρφιστούν τον τρόπο για να τον προσεγγίσουν. Ήδη οι Ντάλας Μάβερικς, για τον βάλουν στο πλευρό του Λούκα Ντόντσιτς, οι Νιου Γιορκ Νικς και οι Μαϊάμι Χιτ είναι οι πρώτες ομάδες που αναμένεται να δείξουν ενδιαφέρουν για την απόκτηση του Claw.

